Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli... - Haberler
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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Haber: Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli... - Haberler
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