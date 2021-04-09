Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir'de yargılandığı davada "silahlı terör örgütü...
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir'de yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, İzmir'de yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer