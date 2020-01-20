Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
20.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:06
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
Kaynak: AA