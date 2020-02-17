Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı (2)
İstihbarat aracına kurulan kopya düzeneği ile elde edilen görüntüler ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı.
17.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:55
İstihbarat aracına kurulan kopya düzeneği ile elde edilen görüntüler ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi. (2)
Kaynak: AA