FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

06.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:12
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna-Polonya sınırında illegal yollarla kaçarken yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.

Şüphelilerin işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda sürüyor.

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün sözde Irak/Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirlendi.

Samet Güre'nin ise FETÖ'nün sözde Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı" ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde de yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Çağla Şıkel Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Ryan Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 09:20:46. #1.14#
title