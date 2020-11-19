Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı
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Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:10
Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Tapu Müdürü olarak görev yapan ve Covit-19 hastalığı sonucu vefat eden Fetullah Nehir Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Tapu Müdürü olarak görev yapan ve Covit-19 hastalığı sonucu vefat eden Fetullah Nehir Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir'in kardeşi, Öğretim görevlisi Nurullah Nehir'in ağabeysi Fetullah Nehir bugün Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Erzurum'da uzun yıllar görev yapan ve Yakutiye Tapu Müdürlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Samsun Çarşamba İlçesi tapu Müdürlüğüne atanan evli 3 çocuk babası olan Fetullah Nehir'in ölümü şehirde üzüntüyle karşılanırken cenaze namazına Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve kalabalık bir cemaat topluluğu katıldı. - ERZURUM

Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı
Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı
Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı
Fetullah Nehir son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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