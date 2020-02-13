Fetullah Gülen'in yeğeni hakim karşısına çıktı

13.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:51

BEYKOZ'da polisin yaptığı rutin kontrolde sahte kimlikle yakalanan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen hakkında "Örgüte üye olmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynep Gülen SEGBİS ile bağlanırken, sanık avukatı katıldı. İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma sanık Gülen'in savunma yapmasıyla devam etti.

BABAM ADIMA PARA YATIRDI

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Gülen, Bank Asya 'ya para yatırılmasıyla ilgili, "Paranın yatırılmasını babam istedi. Babam kolay bir şekilde para çekebilmem için benim adıma hesap açtı. Kardeşim Fatmanur Gülen de yanımdaydı, babam aynı şekilde ona da hesap açtı" dedi. Avukatı, müvekkilinin kanser hastası olduğunu ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİCumhuriyet savcısı, sanığın sahte kimlikle yakalanmış bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtildi. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

BANK ASYA'YA 75 BİN TL YATIRDIŞüpheli Zeynep Gülen'in Bankasya hesap hareketlerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulandı. Şüpheli Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini" söylediğine yer verildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORİddianamede, şüpheli Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA