Son dakika haber: FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATİN BULUNDUĞU FETÖ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
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Son dakika haber: FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATİN BULUNDUĞU FETÖ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İSTANBUL merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geneli öğretmen ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu olan 18 kişiye yönelik yapılan operasyonda,10 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonlarda yapılan aramalarda (F) serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı bir kol saati ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve farklı soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı kişilerin beyanı doğrultusunda 18 kişiye yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 18'kişiden 10'u gözaltına alınırken, 8'kişiyi yakalama çalışmaları dürüyor. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda (F) Serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı kol saati, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında kamudan ihraç edilen ve özel sektör çalışanı öğretmen, vergi müfettişi olmak üzere örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişiler olduğu öğrenildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

Son dakika haber: FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATİN BULUNDUĞU FETÖ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
Son dakika haber: FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATİN BULUNDUĞU FETÖ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
Son dakika haber: FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATİN BULUNDUĞU FETÖ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA
Son dakika haber: FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATİN BULUNDUĞU FETÖ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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