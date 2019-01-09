Fetullah Gülen'e 'Mehdi' Diyen Hakime Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e verdiği bir kararda "mehdi" diyen eski hakim İrfan Karagöz'ün yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 'Anayasayı ihlal'den ağırlaştırılmış müebbet hapis, FETÖ üyeliğinden de 15 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, Karagöz'ün verdiği usulsüz kararda yargı gücünü kullanarak silahlı terör örgütü üyelerini bir an evvel "amaç suç" için harekete geçirmeye ve azmettirmeye çalıştığı vurgulandı. Bağırarak konuşan sanık Karagöz'e mahkeme başkanı, "Sabrımızı zorlamayın. Bağırmadan konuşun" diyerek tepki gösterdi.

Görevde bulunduğu sırada verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İlhan Karagöz tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Karagöz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün önce Balyoz davası bilirkişilerinin yargılandığı davada taraflara haber vermeden ara celse açarak verdiği 572 sayfalık karara değinildi.

Usulsüz verilen kararda Cumhurbaşkanı ve hükumet yetkililerine hakaret edildi

Ramazan Bayramı arefesine denk gelen ve Bakanlar Kurulunca idari izin sayılan bir günde duruşma gününü beklenmeden verilen kararın yasal olmadığı aktarılan mütalaada, sanık İlhan Karagöz'ün kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut hükumet Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, AK Parti, yargı kurumlarına aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğu, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i 'mehdi' ilan ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri olmak üzere birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Tüm yurda giriş çıkışlar kapatılsın

Mütalaada, sanık Karagöz'ün verdiği kararın devamında, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin, bulunduğu suç duyurusu doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi gözaltına alması gerektiği ve tüm yurda giriş çıkışlar tutularak ismi geçen ya da geçmeyen tüm milletvekilleri, belediye başkanları, iş adamları, gazeteciler, emniyetçiler, hakim ve savcıların yurttan çıkışlarının engellenerek soruşturma işlemlerinin başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarıldı.

Yargı gücünü kullanarak örgüt üyelerini "amaç suç" için harekete geçirmeye azmettirdi

Sanık İlhan Karagöz'ün yargı gücünü kullanarak silahlı terör örgütü üyelerini bir an evvel "amaç suç" için harekete geçirmeye ve azmettirmeye çalıştığı vurgulanan mütalaada Karagöz'ün Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında yapılan aramada 1 adet 'H' serisi 1 ABD Doları ve 1-15 arası numaralandırılmış doküman ele geçirildiği anlatıldı.

Mütalaada sanık Karagöz'ün "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle FETÖ üyeliğinden ise ayrıca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme başkanından, bağırarak konuşan Karagöz'e sert tepki

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından söz alan sanık İlhan Karagöz, mütalaanın usulsüz şekilde verildiğini iddia etti.

Mütalaanın verilmesi için usul eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini ancak usul işlemlerinin tamamlanmadan mütalaanın verildiğini öne sürerek bağırarak konuşan sanık Karagöz'e mahkeme başkanı sert bir şekilde tepki gösterdi.

Karagöz'e yaptığınız konuşmalar edebe uygun değil diyen mahkeme başkanı Tamer Korkmaz, "Sabrımızı zorlamayın. Bağırmadan konuşun. Usul eksikliği deyip duruyorsunuz. Usul eksikliği olursa Yargıtay dosyayı bozar. Biz usule ilişkin hata yaptığımızı düşünmüyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti daha sonra sanık Karagöz'e mütalaaya karşın savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA