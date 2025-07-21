Fetret devrini bitiren padişah kimdir?

"Fetret Devri'ni bitiren padişah kimdir?" sorusu, hem tarih sınavlarında hem de genel kültür yarışmalarında sıklıkla karşımıza çıkar. Aynı zamanda "Kim Milyoner Olmak İster?" gibi bilgi yarışmalarında da izleyicilerin dikkatini çeken bu soru, Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanma sürecine ışık tutuyor.

FETRET DEVRİNİ BİTİREN PADİŞAH KİMDİR?

Bu dönemi sona erdirerek devleti yeniden tek çatı altında toplayan padişah, I. Mehmet, yani Çelebi Mehmet olmuştur.

FETRET DEVRİ NEDİR?

Fetret Devri, 1402 yılında Yıldırım Bayezid'in Timur'a yenilmesiyle başlayan ve oğulları arasında yaşanan taht mücadelesiyle devam eden yaklaşık 11 yıllık bir siyasi kriz dönemidir. Bu süreçte Osmanlı tahtı resmen boş kalmış, Anadolu'daki birçok beylik yeniden bağımsızlık ilan etmiş, devletin bütünlüğü büyük ölçüde sarsılmıştır.