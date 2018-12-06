Fetö Zanlısı Üzerindeki Sahte Kimliği Gizlemeye Çalışırken Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Serkan K'ye yönelik çalışma başlattı.

Serkan K'yi takibe alan ekipler, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir dönercinin önünde şüpheliyi yakalamak istedi. Polisleri fark eden zanlı cep telefonu ile farklı isme düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını iç çamaşırına gizlemeye çalıştı.

Bir süre polislere direnen Serkan K. gözaltına alındı.