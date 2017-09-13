Fetö Zanlısı Parkta Yakalandı

Kahramanmaraş'ta asayiş ekiplerince yapılan kontrollerde FETÖ üyeliğinden aranan bir kişi parkta yakalandı.



Alınan bilgilere göre, park polisi ekipleri tarafından yapılan kontrolü sırasında Muğla'da kamu görevlisi iken FETÖ kapsamında ihraç olan ve yakalama kararı olan 32 yaşındaki R.A. parkta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ