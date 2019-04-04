Fetö Zanlısı Çiftin Havalimanında Yakalanması

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden diğeri de tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan gözaltı kararı bulunan ve Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan Orhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki ByLock kaydı bulunduğu ve örgütün "Çarşamba esnaf sorumlusu" olduğu öne sürülen Orhan K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Orhan K. ile eşi Yasemin K, Amasya Merzifon Havalimanı'nda 2 gün önce polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanmıştı.

İki ByLock kaydı bulunan ve örgütün "Çarşamba kadın sorumlusu" olduğu öne sürülen Yasemin K. daha önce tutuklanmıştı.

Kaynak: AA