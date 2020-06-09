FETÖ yurduydu, KOM'un yeni binası oldu
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FETÖ yurduydu, KOM'un yeni binası oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ bağlantısı nedeniyle mühürlenen ve Milli Emlak'a devredilen Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yurt binası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak hizmet verecek.

FETÖ yurduydu, KOM'un yeni binası oldu
09.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:03

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ bağlantısı nedeniyle mühürlenen ve Milli Emlak'a devredilen Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yurt binası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak hizmet verecek.

Karamehmet Mahallesi içindeki Menteşe evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve birkaç ay önce açıldığı öğrenilen hizmet binasını, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile protokol üyeleri ziyaret etti. Vali Civelek'in yaptığı konuşmanın ardından dua edilerek resmen hizmete başlayan binada protokol üyeleri inceleme yaptı.

(Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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