Fetö'yü Terör Örgütü Kabul Etmeyen Eski Savcıya Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski savcıya 9 yıl 6 ay, meslekten ihraç edilen hakime de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen savcı Hasan Ak tutuklu bulunduğu Tokat'taki cezaevinden, tutuksuz sanık eski Tokat Zile Hakimi Neslihan Ak ise İskenderun Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Hasan Ak, son savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Ak'ın "Benim ağzımdan silahlı terör örgütü lafı çıkmadığı halde zapta silahlı terör örgütü kelimelerinin yazılmasını istemiyorum." demesi üzerine cumhuriyet savcısı söz alarak, "Sanığa FETÖ/PDY'yi silahlı terör örgütü olarak görüp görmediği sorulsun." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Ak, "Siz zaten iddianamenizde silahlı terör örgütünden bahsettiniz. Ben böyle bir silahlı terör örgütü olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü ben terörist değilim. İddia edilen silahlı terör örgütü suçlamasını kabul etmediğim için örgütün de silahlı terör örgütü olduğunu kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Sanık Ak, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini de belirtti.

Tutuksuz sanık Neslihan Ak ise kendisi ve eşinin terörist olmadığını savundu.

"Dosyada yüklenen suçu işlediğimize ilişkin hiçbir delil yoktur." diyen Ak, "Adil ve vicdani karar vermenizi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Ak'ı 9 yıl 6 ay, Neslihan Ak'ı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.