FETÖ yöneticiliğinden aranan ihraç binbaşı lüks sitede yakalandı

Firari FETÖ'cü binbaşı Ş.K., Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Firari FETÖ'cü binbaşı Ş.K., Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2018 yılında ihraç edilen ve o tarihten bu yana firar olan FETÖ'cü Binbaşı Ş.K., Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin gece saatlerinde yaptığı operasyonla saklandığı lüks sitede yakalandı. Şüphelinin Ankara ve İstanbul'da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 2 ayrı soruşturmasının bulunduğu, hakkında farklı mahkemelerce verilmiş iki ayrı yakalama kararının olduğu ve 3 yıldır firar olduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı