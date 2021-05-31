FETÖ Yeni Yapılanma operasyonunda 13 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta FETÖ'de yeni yapılanmaya yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta FETÖ'de yeni yapılanmaya yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari olarak aranan bir şüpheli ise yakalandığı ilde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Ögütü'nün (FETÖ) mevcut örgüt üyeleri ile dayanışmayı arttırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelerek çeşitli eylemlerde bulunan Zonguldak FETÖ Yeni yapılanmasın yönelik Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce önceki günlerde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Aralarında iş adamı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansı iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarından 14 şüpheliye yönelik İstanbul, Kars ve Zonguldak'ta 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli; ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 12 şüpheli geniş güvenlik önlemleri eşliğinde bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Firari olarak aranan bir şüpheli ise yakalandığı ile gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Zonguldak'a getirilmesi bekleniyor. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi sağlık sorunları nedeniyle sabahın erken saatlerinde ayrı olarak adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı