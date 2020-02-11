FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 28 gözaltı kararı

11.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem imam olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerinde mahrem abi/abla, büyük bölge imamı, bölge lise mesulü, büyük talebe mesulü, bölge esnaf sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarına ilişkin haklarında beyanlar bulunan ve örgütün haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah 06.00 itibariyle İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bolu ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan haklarında yakalama kararı 14 şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA