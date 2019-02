İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden, kim ne yaparsa yapsın." dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Görevi gereği veya başka vesilelerle zaman zaman yurt dışına çıktığını veya oralardan gelen heyetleri kabul ettiğini belirten Soylu, o ülkelerin hiçbirinin Türkiye'nin uğraştığı sorunlarla uğraşmadığını söyledi.

O ülkelerin başlarına hiç kimsenin çorap örmediğini, darbeler tezgahlanmadığını ve zarar vermek için terör örgütleri kurdurtmadığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Oysa bizim yakamızdan düşmüyorlar. Yıllardır yaşantımıza, attığımız her adıma müdahale ettiler. Kızlarımızın başörtüsünden, yaptığımız havaalanına kadar her işimize karıştılar; her işimize itiraz ettiler. Bir yandan PKK'yı kurdular, silah verdiler, para verdiler, akıl verdiler, binlerce evladımızı şehit ettiler; öte yandan FETÖ'yü kurdular, beslediler, organize ettiler, 15 Temmuz gecesi üstümüze salıp ülkenin tamamını ele geçirmeye çalıştılar. Yıllardır böyle işlerle uğraşıyoruz. Üretim yapmak isteyen kim varsa, engellediler. Vecihi Hürkuş'tan tutun, Nuri Demirağ'a kadar üretim yapmak isteyen herkesin karşısına türlü engeller çıkardılar."

Türkiye'nin 2002 sonrası dönemini bir "itiraz ve başkaldırı" dönemi olarak nitelendiren Soylu, şunları kaydetti:

"Tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi. Atak helikopteri bir itirazdır. Marmaray bir itirazdır. Altay tankı bir itirazdır. Üçüncü Havalimanı bir itirazdır. Hastanelerinde insanların rehin kaldığı günlerden modern şehir hastanelerine ulaşmak bir itirazdır. 36 milyar dolardan 170 milyar dolara getirdiğimiz ihracatımız; 3 bin 500 dolardan 10 bin dolara getirdiğimiz kişi başı milli gelirimiz bir itirazdır. Bugün PKK'lı teröristleri tek tek avlayan, fare gibi deliklerde hapseden yerli malı İHA'larımız, SİHA'larımız, bu fitne düzenine bir itirazdır. 15 Temmuz'da meydanlarda şehadete koşmak bir itirazdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmek bir itirazdır. 'Sınırın ötesine geçme' diyenlere karşı 'bu millet kimseden izin almaz' demek, Afrin'de, Cerablus'ta, Mare'de, Kandil'de teröristin tepesine çökmek, bir itirazdır. En önemlisi, biz bütün bu itirazımızı sadece 50 gramlık oy pusulasının içine koyulmuş, millet iradesinin gücüyle yaptık. Demokrasiyle yaptık."

"31 Mart seçimleri için bunların taktiği ali cengiz oyunudur"

Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerini bir beka meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Birileri bunu hafife alır gibi görünüyorlar. Akıllarınca bu seçimi sadece basit bir yerel seçim gibi gösterip PKK'nın alenen sözcülüğünü yapan HDP ile ittifaklarını; FETÖ'den aldıkları moral desteği gizlemeye çalışıyorlar. Açıkça söylüyorum, 31 Mart seçimleri için bunların taktiği ali cengiz oyunudur. HDP ile açık, net, herkesin bildiği bir ittifak söz konusudur. Hiç kıvırmasınlar; HDP bal gibi zillet ve illet ismi neyse o ittifaka dahildir, dolayısıyla PKK da bu ittifaka dahildir. Hani bazen iki arkadaş yolda giderken bir üçüncüsü arkadan gelir araya girer de kollarını açıp her ikisini omuzlarından sarar ya. İşte HDP de bugün diğer iki partiyi sarmalamıştır, istediği yere sürüklemektedir. Şimdi bu tabloya bakıp, 31 Mart yerel seçimlerini normal bir yerel seçim olarak görmek mümkün müdür?" diye konuştu.

FETÖ'nün devam ettiğine ve hükümetin zayıflaması için pusuda beklediğine dikkati çeken Soylu, "FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Bu memlekete sahip çıkacak evlatları var. Bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Öyle hileler ortaya koymuşlar, bu milletin evlatlarını öyle istismar etmişler. Bazıları acıyorlar. Ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek hele bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden, kim ne yaparsa yapsın." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin onlara hesap sormasını istiyorum"

HDP'yi de eleştiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK'nın PYD'nin yönettiği belediyelere bir genç herhangi bir iş veya ihtiyacı için gittiği zaman, önce HDP il başkanlığına oradan da kandırılıp Kandil'de dağa gönderiliyordu. Yüzlerce ifade var böyle; 'Nereden gittin?', 'Esenyurt ilçe başkanlığından'. 'Nereden gittin?', 'Kayapınar ilçe başkanlığından'. 'Nereden gittin?', 'Sur ilçe başkanlığından'. Kılıçdaroğlu'da onlarla kol kola girmiş. Sana mübarek olsun zaten. Senin karakterin, anlayışın tam da onlarla kol kola girmeyi gerektirirdi. Buna çok ve açık bir biçimde ifade ediyorum. 24 Haziran'da da Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu irade zamanında da aynısını söyledik, yalvardık. CHP'lilere yalvardık, 'ne olursunuz bunlara destek olmayın da bunları şımartmayın.' Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir. Hiç endişe etmeyin. Burada bir büyük mücadeleyi bu millet Karlofça'dan beri vermektedir.

Tam 300 yıl. Bunların ittifak kurduğu parti, Meclis çatısı altında, PKK'nın ümüğünü sıkan Türk askeri için 'işgal askeri' diyecek, bunlarda bunlarla birlikte olacaklar. Bu şımarıklığı onlara sağlayanlar kimler, onları Meclise taşıyanlardır. Milletimizin onlara hesap sormasını istiyorum."

Kartal'daki çöken binayla da ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, olayda 21 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 14 vatadaşın yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, olayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette ki bu bir doğal afet değildir. Bir anlık dalgınlıkla meydana gelmiş bir kaza da değildir. Öyleyse burada bir ihmal, bir yanlış veya yanlışlar dizisi söz konusudur. Olayın detayları, teknik sebepleri kuşkusuz aydınlatılacaktır, bu yönde devletin bütün ilgili birimlerinin kararlılığı söz konusudur ve gerekli tahkikat başlamıştır."

Programa, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA