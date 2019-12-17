FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Haberler

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:49
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem ağabeyler tarafından aranan TSK mensupları tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında 24 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler