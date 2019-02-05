Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Mahrem imam" oldukları öne sürülen 3 zanlı ise gözaltı süreleri uzatılarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Malatya, Ağrı, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon'da 1 Şubat'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 5 mahrem imam, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile kapatılan Kara Harp Okulunun 2 öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA