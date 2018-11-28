Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi S.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.