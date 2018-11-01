Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 17 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun, Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf ile 4'ü kapatılan kara harp okulu öğrencisi, biri meslekten ihraç edilmiş asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.