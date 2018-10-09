Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 3 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 3 asker emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.