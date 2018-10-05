Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12'si muvazzaf 13 askerden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 askerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik iki gün önce Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenlenmiş, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 12 asker ile meslekten istifa etmiş bir asker gözaltına alınmıştı.