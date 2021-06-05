FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
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FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan, ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan Hava ve Kara kuvvetleri komutanlıklarında görev yapanlar ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma kuvvetleri komutanlıklarından ihraç edilen 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Yine, ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel bağlantılarına ilişkin başka deliller bulunan, örgüt üyelerini askeri okullara sokmak için sınavlarda kullanılan kodlama sistemini bildiği tespit edilen kapatılan askeri okul öğrencisi 10 kişi hakkında da gözaltı kararı alındı.

Savcılıkça verilen gözaltı kararlarının ardından toplam 22 şüphelinin yakalanması için harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, bir kişinin Kovid-19 salgını nedeniyle karantinada tutulduğu, bir şahsın da yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber: FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı
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