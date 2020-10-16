FETÖ'ye yönelik 2013 yılı İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturmasında iki tutuklama
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FETÖ'ye yönelik 2013 yılı İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturmasında iki tutuklama

16.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:18
FETÖ'ye yönelik 2013 yılı İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturmasında iki tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013'teki İdari Yargı Sınav sorularını örgüt mensuplarına sınav öncesinde sızdırmasına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden ikisi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013'teki İdari Yargı Sınav sorularını örgüt mensuplarına sınav öncesinde sızdırmasına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden ikisi tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen hafta hakkında gözaltı kararı çıkarılan 21 kişiden 18'i yakalanmıştı. Bunlardan 11'i soruşturma ifadelerinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini beyan ederek, suçlamalara ilişkin bilgiler verdi.

Tahkikat evraklarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, etkin pişmanlıktan yararlananların da arasında bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları, 2013'teki sınav öncesinde sınav sorularını örgüt mensuplarından elde ettikleri, bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve usulsüz şekilde yerleştikleri kamu kurumlarından maaş alarak haksız menfaat temin ettikleri belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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