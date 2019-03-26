(Fetö'ye Verdi) Diye Bir Tane Arsa Göstersinler Yarın Adaylıktan Çekilirim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "(FETÖ) Bir gün onların sohbetine oturup çay içmedim. Hiç kimse beni onların sohbetinde görmemiştir. Bir metre arsa vermemiş belediye başkanı benim. Kaç tane var benim gibi acaba 20 yıl başkanlık yapıp FETÖ'ye arsa vermeyen? 'Verdi' diye bir tane arsa göstersinler yarın adaylıktan çekilirim." dedi.

Özhaseki, CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet iddialarına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, bu konunun yaklaşık 8-10 yıldır süren ve bundan iki yıl kadar önce mahkemelerin, Yargıtayın kesinleştirdiği bir kararla ortaya çıkan konu olduğunu söyledi.

Kendisinin bu konudan iki, üç ay önce gazeteler yazınca haberinin olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili bir cümle bile kurmadım. 'Mal varlığımı vermemek için gündem değiştiriyormuşum.' Aynen böyle söyledi. Basına dağıttım, 'mal varlığım bu' dedim. Ne alakası var bununla bu işin? Adamın adını gazetelerde okudum sonra avukat arkadaşlarıma, 'şu dosyayı getirin göreyim' dedim. Araştırdım. Net söylüyorum, burada bir iş bağlama, iş götürme, vekalet veya sözleşme yapmadan üstten iş takibi var. O ilişkileri okuduğum zaman işin çok kirli olduğunu gördüm. Hakikaten eğer suçsuzluğuna, masumluğuna inansam, beni suçlamasına rağmen hiç cümle bile kurmazdım. Orada gördüğüm manzara şu; ortada bir senet var, senet 600 bin dolarlık, takip edilen şahıs 'benim değil' deyince takip edilmiş, kriminolojilere gitmiş, orada imzanın sahte olduğu ortaya çıkmış ve haliyle Mansur Yavaş'a mahkeme 500 bin lira kadar ceza yazmış, Yargıtay'a da gitmiş kesinleşmiş."

"Bir gün onların sohbetine oturup çay içmedim"

Mehmet Özhaseki, "Sizinle FETÖ ile ilgili bir söylenti var. Kayseri'de Boydaklarla irtibatlı olduğunuzu söyleyenler var, FETÖ ile var. Bu tür söylenti çok fazla var. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, Ankara'da çirkin bir siyaset olduğunu belirterek, "CHP'den aday olan arkadaş bir yerde çıkmış, 'Ey Haseki, senin işe aldığın adamlardan 220'si FETÖ'den atıldı, ABD'ye gittiğin 40 kişiden 39'u tutuklandı'. diyor. ABD'ye gittim, Pensilvanya yok." yanıtını verdi.

Bilgi Edindirme Kanunu'na göre Kayseri Büyükşehir Belediyesine, "Ben 21 yıl orada başkanlık yaptım. 200'den fazla genel sekreter yardımcısı, genel müdür, daire başkanı, müdür atadım. 1 tane FETÖ'den adam atılmışsa bana ismini lütfen yazın." diye yazdığını hatırlatan Özhaseki, "İddialı bir şey söylüyorum; bir gün onların sohbetine oturup çay içmedim. Hiç kimse beni onların sohbetinde görmemiştir. Bir metre arsa vermemiş belediye başkanı benim. Kaç tane var benim gibi acaba 20 yıl başkanlık yapıp FETÖ'ye arsa vermeyen? 'Verdi' diye bir tane arsa göstersinler, yarın adaylıktan çekilirim. Hiç bir tane FETÖ'cüyü atamamışım. Nasıl oluyor da bana FETÖ'cü diyorlar?" diye konuştu.

Özhaseki, Pensilvanya'ya gidip gitmediği sorusuna, "Hayır, alakası yok." yanıtını verdi.

O zamanlar belirlenen kardeş şehirlere gittiklerini anlatan Özhaseki, oralara giderken ticaret odası, sanayi odası, organize sanayi, MÜSİAD gibi kurumlara, "Şu şehre gidiyoruz, orada ticari ilişkiler kurulabilir, eğer iş yapmak isterseniz bize bildirin." şeklinde yazı gönderdiğini anlattı.

Bunun üzerine 40, 50, 70 kişilik ekiplerle kardeş şehirlere gittiklerini anlatan Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

"2011 yılında Kuzey Karolina'dan bize misafirler geldi, Meclis başkanları geldi. Biz de ağırladık. 'Biz de ticaret şehriyiz, kardeş şehir olmak istermisiniz?' dediler, 'oluruz' dedik. Meclise getirdik, karar verildi kardeş şehir olduk. Bizi davet ettiler. 2012'de Meclisten karar çıktı ve yine ticaret ve sanayi odasına herkese yazdım. 40, 50 kişi gittik kalabalık bir grupla, Kuzey Karolina Meclisinde konuşma yaptım, ticaret bakanı ile sözleşme imzaladık. Gelenlerin birisi sanayi odası meclis başkanı, birisi ticaret odası başkan vekili, birisi GESİAD başkanı idi, onlar zaten o tarihlerde FETÖ örgütüne yakın insanlardı.

Gezerken, Central Park'ın ortasında denk geldik, zaten aynı gruptayız, orada gölde resim çekindik. CHP'ye yakın gazeteler, 'Çevre Bakanı Pensilvanya'da, işte resim. Yanındakiler de tutuklu' diye bastılar. El insaf. Buna dayalı olarak da rakip diyor ki utanmadan, 'ABD'ye 40 kişi gitmişsin, 39'u tutuklu'. Allah çarpar adamı. '220 adamı FETÖ'den atılmış diyor'. Bu kadar yalan söylenir mi? Bunların hepsi yalan. Şimdi ben bunlara dava açıyorum. FETÖ'nün avukatlarına iki, üç kişiye açtım, birer sene ikişer ay gün yediler, yatacaklar, çaresi yok."

Özhaseki, programda Ankara için gerçekleştireceği projelerinden de bahsetti.

Kaynak: AA