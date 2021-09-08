FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı
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FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında TEM Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü olan ihraç öğretmen M.K., kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi civarında yakalandı. Yakalanan şahıs, şube müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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