FETÖ?ye para toplamanın kodu Garibanlar var
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FETÖ?ye para toplamanın kodu Garibanlar var

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte para yardımı yaptığı öne sürülen 5 şüpheliyle, önceki operasyondan firari olan Ramazan Kanlıdere yakalandı.

FETÖ?ye para toplamanın kodu Garibanlar var
25.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:50

 

ADANA'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte para yardımı yaptığı öne sürülen 5 şüpheliyle, önceki operasyondan firari olan Ramazan Kanlıdere yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan ve finansör olduğu ortaya çıkan Abdullah D.?nin Amerika'daki örgüt imamlarından aldığı 'garibanlar var' talimatını kurye Turgut S.?ye ilettiği ortaya çıktı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliye yönelik 10 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve İstanbul'da şafak vakti operasyon düzenlendi. 61 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro, 5 bin 350 lira nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 5 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki Turgut S.'nin sorgusu sürerken, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda örgüte para yardımı yaptığı belirlenen ve önceki operasyonda firari olan şüphelilerin yakalanması için 17 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda Abdullah D., Zeki K., Cevdet D., Mustafa Siverekli, Alparslan Saygın ile firari olan Ramazan Kanlıdere gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.'GARİBANLAR VAR' TALİMATIİlk operasyonda gözaltına alınan ve örgütün kuryeliğini yaptığı öne sürülen Turgut S.?nin, finansör olduğu iddia edilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir örgüt üyesinden talimat alan Abdullah D. ile bağlantı kurduğu öğrenildi. Turgut S.?nin, Abdullah D.?yi cep telefonu rehberine 'ABD-Adana' kod adıyla kaydettiği, Abdullah D.?nin ABD'den 'garibanlar var' talimatıyla para topladığı öne sürüldü. Şüphelilerin, üzerlerindeki takibi farklı ülkelere çekmek için cep telefonlarına kurdukları programla IP (İnternet Protokol Adresi) adreslerini değiştirdikleri öğrenildi.SEYHAN EYALET İMAMI PEŞİNİ BIRAKMAMIŞOperasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Cevdet D.?nin, esnaf sorumlusu olduğu ve örgüte yardım yapılması için çalışma yaptığı öne sürüldü. Cevdet D.?nin daha önce etkin pişmanlıktan yararlandığı ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından ABD'ye kaçan sözde Seyhan Eyalet İmamı Turgut Topal tarafından ima yoluyla tehdit edildiği iddia edildi. Doğan'ın sorgusunda, 'Bana sürekli devranın döneceğini ve karşımızdakilerin yargılanacağını söylediler. Tehditlerden korkup, söylediklerini yaptım dediği öğrenildi.FETÖ'YE PARA YARDIMI YAPIYORMUŞOperasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Alparslan Saygın'ın, Turgut S.'yle irtibata geçerek örgüte para yardımı yaptığı öne sürüldü. Saygın'ın cep telefonunda numarası kayıtlı olmasına rağmen, Turgut S.'yi tanımadığını söylediği iddia edildi. Öte yandan Saygın'ın ağabeyinin 1995 yılında Hakkari'de şehit olduğu ve 'şehit yakını kontenjanı' ile Devlet Su İşleri'nde çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Kanlıdere, Alparslan Saygın ile Mustafa Siverekli tutuklanırken, Abdullah D., Zeki K., Cevdet D. ve Turgut S.?ye ev hapsi cezası verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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