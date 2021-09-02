FETÖ'ye maddi yardımda bulunan mühendise 1 yıl 13 ay hapis cezası
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FETÖ'ye maddi yardımda bulunan mühendise 1 yıl 13 ay hapis cezası

FETÖ'ye maddi yardımda bulunan mühendise 1 yıl 13 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de FETÖ Terör Örgütüne maddi yardımlarda bulunduğu iddiası ile yargılanan şahsa 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de FETÖ Terör Örgütüne maddi yardımlarda bulunduğu iddiası ile yargılanan şahsa 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık C.A. ve avukatlar hazır bulundu. Sanık C.A., FETÖ Terör Örgütü'ne Bank Asya aracılığı ve farklı yollardan maddi yardımda bulunduğu iddialarını reddederek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, C.A.'nın 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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