FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede
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FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser adliyeye sevk edildi.

21.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:48
FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonundan 8 şahıs adliyede

'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 2009 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Samsun merkezli Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu illerinde salı sabahı 1'i aktif çalışan ve 6 ihraç komiser yardımcısı toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 komiser önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 8 eski komiser ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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