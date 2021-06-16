FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar
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FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar

FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta bir çift, adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyen telefon dolandırıcıları tarafından 40 bin 500 TL dolandırıldı.

Sivas'ta bir çift, adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyen telefon dolandırıcıları tarafından 40 bin 500 TL dolandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alibaba Mahallesi'nde 45 yaşındaki H.K isimli vatandaşı ve 39 yaşındaki eşi S.K'yı telefonla arayan dolandırıcılar adlarının FETÖ'ye karıştığını iddia ederek toplamda 40 Bin 500 TL dolandırlar. Dolandırıldıklarının farkına varan H.K polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ifade almak üzere H.K ve S.K Alibaba Polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar
FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar
FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar
FETÖ'ye karıştın diyerek dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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