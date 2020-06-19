FETÖ'ye drone'lu operasyon kamerada
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FETÖ'ye drone'lu operasyon kamerada

FETÖ'ye drone'lu operasyon kamerada Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon drone ile görüntülendi Zanlıların evlerinden tek tek gözaltına alınması drone ile saniye saniye görüntülendi Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5...

19.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:03

FETÖ'ye drone'lu operasyon kamerada

Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon drone ile görüntülendi

Zanlıların evlerinden tek tek gözaltına alınması drone ile saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon drone ile görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, meslekten ihraç olan polisler ile iş adamlarının da bulunduğu 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran günü Adana merkezli, Mersin ve İstanbul'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 61 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.

Aralarında örgüt üyesi yapmak ve örgütten kopmaları önlemek için terapiler yaptığı öne sürülen iki yaşam koçunun da olduğu 13 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı ev hapsi, 27 zanlının adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 15 zanlının ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı 3 firari zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ediyordu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bu zanlılardan alınan bilgiler doğrultusunda terör örgütü FETÖ'ye yönelik şafak vakti operasyon 17 Haziran günü yine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ'nün finans işlerine baktığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Zanlıların yakalanması drone ile saniye saniye görüntülendi. Zanlıların evine girilmesi ve onların yakalanıp polis aracına getirilmesi an be an drone ile görüntülendi.

Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

FETÖ'ye drone'lu operasyon kamerada

Kaynak: İHA

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