FETÖ'ye "ByLock" operasyonu

10.09.2019 10:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 46 şüpheliden 39'unun yakalandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 39'u gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA