Fetö'ye "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan astsubay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, biri daha önce meslekten ihraç edilmiş 15 askerden astsubay Muhammet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 Mayıs'ta, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri daha önce meslekten ihraç edilen, 14'ü halen görevde olan 15 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 4'ü adli kontrol olmak üzere 5'i serbest bırakılmıştı.