Fetö'ye 2 Tutuklama

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 gün önce merkez ve Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak ilçeleri ile Trabzon'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında örgüte ait olan ve daha önce kapatılan kurumlarda çalışanlar, meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile özel sektör çalışanlarının bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu.



Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet Y. ile Cengiz T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Samsun