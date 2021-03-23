TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı

FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandıTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.(59) adlı kadının FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyası ile parasını alan Suriye uyruklu 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.(59) adlı kadının FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyası ile parasını alan Suriye uyruklu 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtıp, "FETÖ üyeleri kuyumcu hırsızlığına karıştı. 48 kişi mağdur oldu. Siciliniz temiz olduğu için size iftira atıldı. Eş zamanlı operasyon düzenleyeceğiz. Şahısların yakalanması için yardım etmen gerekiyor" dedi. Telefondaki kişiye inanan N.Ç. de yardım edeceğini belirterek, evinin önüne gelmesini söyledi. Bir süre sonra evin önüne gelen kişiye, içinde 300 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile 5 bin lira ve 1160 euro olan poşeti verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç., polise başvurarak şikayette bulundu. Hemen çalışma başlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sık sık taksi değiştirerek, Şarköy'e geldikleri, ziynet eşyaları ile parayı aldıktan sonra da aynı yöntemle İstanbul'a gittikleri tespit edildi. Polis, şüphelileri İstanbul'da saklandıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, N.Ç.'nin ziynet eşyaları ile parasını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı