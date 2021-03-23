TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı

23.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:56

FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandıTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.(59) adlı kadının FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyası ile parasını alan Suriye uyruklu 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.(59) adlı kadının FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyası ile parasını alan Suriye uyruklu 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtıp, "FETÖ üyeleri kuyumcu hırsızlığına karıştı. 48 kişi mağdur oldu. Siciliniz temiz olduğu için size iftira atıldı. Eş zamanlı operasyon düzenleyeceğiz. Şahısların yakalanması için yardım etmen gerekiyor" dedi. Telefondaki kişiye inanan N.Ç. de yardım edeceğini belirterek, evinin önüne gelmesini söyledi. Bir süre sonra evin önüne gelen kişiye, içinde 300 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile 5 bin lira ve 1160 euro olan poşeti verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç., polise başvurarak şikayette bulundu. Hemen çalışma başlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sık sık taksi değiştirerek, Şarköy'e geldikleri, ziynet eşyaları ile parayı aldıktan sonra da aynı yöntemle İstanbul'a gittikleri tespit edildi. Polis, şüphelileri İstanbul'da saklandıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, N.Ç.'nin ziynet eşyaları ile parasını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı
TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı
TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı
TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı
TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı
TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Binnur Kaya Türkan Şoray Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Bakkal Hikmet Karaman Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEKİRDAĞ FETÖ yalanıyla 300 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:57:19. #1.14#
title