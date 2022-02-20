FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'yi yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Haberler

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