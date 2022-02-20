FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'yi yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel