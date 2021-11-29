FETÖ ve PKK soruşturmasında 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ ve PKK soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ ve PKK soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ve Örgüt Propagandası Yapma suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ve Örgüt Propagandası Yapma suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ise, Örgüt Propagandası Yapma suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title