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FETÖ üyesi şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ üyesi şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı

Düzce'de jandarma ekipleri merkeze bağlı Mahmure köyünde devriye attığı sırada şüpheli hareketleri sebebiyle durdurdukları şahsın FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hapis cezası bulunduğunu belirledi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri merkeze bağlı Mahmure köyünde devriye attığı sırada şüpheli hareketleri sebebiyle durdurdukları şahsın FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hapis cezası bulunduğunu belirledi. Şahsı tutuklayan ekipler, cezaevine teslim etti.

Olay, 30 Ocak 2022 günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Mahmure köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol üzerinde C.A. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğu gördü. Bunun üzerine şahsı durduran ekipleri, yaptıkları GBT sorgusunda şahsın FETÖ üyesi olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğunu belirledi.

C.A. isimli şahsı gözaltına alan ekipler, cezaevine teslim etti. - DÜZCE

FETÖ üyesi şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Terör, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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