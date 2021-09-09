FETÖ üyesi saklandığı yerde yakalandı
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FETÖ üyesi saklandığı yerde yakalandı

FETÖ üyesi saklandığı yerde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı yerde, yakalanarak tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı yerde, yakalanarak tutuklandı.

Olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin yeri tespit edildi. Şahsın babasına ait Hamamüstü köyünde bulunan evde saklandığı bilgilerini alan jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi A.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan sorgulamanın ardından şahıs tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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