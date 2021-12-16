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FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şüpheli yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY'nin işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Z.D. isimli şahsın Ceyhan ilçesinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Z.D. Kurtkulağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. - ADANA

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