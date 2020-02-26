FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi

26.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:20

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 3 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ömer G. ve Sebile G. katıldı. Faruk G. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Ömer G. savunmasında beraatini talep ederek, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Sebile G. ise suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Faruk G'yi 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Kaynak: AA