FETÖ üyesi iki kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ üyesi iki kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ üyesi iki kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensubu 2 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensubu 2 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan A.A. adlı şahsın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir firmada çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda şahıs dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Ayrıca, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. adlı şahsın Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşılmış, yapılan araştırma ve takip sonucunda şahıs dün tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

 Film gibi ama gerçek! Trafik canavarı tır şoförü, ters yönde 2 kilometre yol gitti

Film gibi ama gerçek! Trafik canavarı tır şoförü, ters yönde 2 kilometre yol gitti

 Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Yıldız Tilbe Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ üyesi iki kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:28:33. #1.17#