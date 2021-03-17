FETÖ üyesi eski vergi müfettişini JASAT yakaladı
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FETÖ üyesi eski vergi müfettişini JASAT yakaladı

17.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:20
FETÖ üyesi eski vergi müfettişini JASAT yakaladı

DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile aranan eski vergi müfettişi Kenan D. (39), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile aranan eski vergi müfettişi Kenan D. (39), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Kenan D.'nin Merkezefendi ilçesine geldiğini belirledi. Vergi müfettişi görevinden ihraç edilen Kenan D.'yi teknik ve fiziki takibe alan JASAT ekipleri saklandığı evi tespit etti. Bu sabah Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından yapılan operasyonla Kenan D. saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Kenan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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