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FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Güncel
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FETÖ üyesi 10 firari hükümlü tutuklandı

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 kişiyi yakaladı.

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 firari hükümlü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, haklarında 6 yıl 3 ay, 3 yıl 1 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 firari hükümlü gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 kişi sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Haber

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