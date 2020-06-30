FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşlere 15'er yıla kadar hapis istemi
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FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşlere 15'er yıla kadar hapis istemi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan işadamı sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

FETÖ üyeliğinden yargılanan işadamı Zenginer kardeşlere 15'er yıla kadar hapis istemi
30.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:42
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan işadamı sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 3  sanığın da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Zenginer, Salih Zenginer ve Mehmet Zenginer ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, celse arasında savcının esasa ilişkin mütalaasını hazırlayıp dosyaya sunduğunu belirtti. Mütalaada, sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmiş klasörlerde, FETÖ'ye ait başkaca sohbet video ve görüntü kalıntılarına rastlandığı kaydedildi. TUSKON'da asıl üye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kuruluşlar ve derneklerde üst düzey pozisyonlarda çalıştığı da anlatıldı. Cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen sanığın, Bank Asya'nın ayağa kaldırılması adı altında verilen talimat dönemlerinde ayrı ayrı hesap işlemleriyle örgütsel eylemde bulunduğu da ifade edildi.

PARASAL İŞLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sanık Salih Zenginer ve Mustafa Zenginer arasındaki parasal işlemlerin darbe teşebbüsünden çok kısa süre önce olduğuna dikkat çekilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin çek üzerinden değil de basit eft-havale işlemi ile de gerçekleşebileceği işlemin çek ile olmasının, tarihi ve paranın büyüklüğü ile sanıklar arasında olması ve çekin fotoğrafının çekilmesinin şüphe arz ettiği" kaydedildi.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİSanıkların "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" kapsamında hareket ettikleri belirtilen mütalaada, Bank Asya, dernek üyelik ve başkanlığı, bağışlar, Bylock ve sair dijital deliller gibi belli aylar ve yıllarda eylemlere devam edildiği, sanıkların gerek bireysel ve gerekse birlikte hareket ettikleri ve diğer irtibat kurduğu kişilerin FETÖ bünyesinde yargılanan veya kaçak konumda olan kişiler olduğu da ileri sürüldü. Mütalaada, sanıklar Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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