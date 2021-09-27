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FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan 3 kişi göçmen kaçakçısı ile birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan 3 kişi göçmen kaçakçısı ile birlikte yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında doktor, hemşire ve mali müşavirin olduğu 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında doktor, hemşire ve mali müşavirin olduğu 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı. Yürütülen ortak operasyonda, aralarında FETÖ üyelerini yurt dışına yasa dışı yollarla kaçırmaya çalışan insan kaçakçısının da olduğu 4 kişi den 3'ü cezaevine gönderildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan doktor R.A., hemşire S.G., ve mali müşavir S.G.'nin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacakları bilgisi alındı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 kişi ile birlikte onları kaçırmaya çalışan A.G. polisler tarafından yakalanırken, gözaltına alındı.

İlk sorguları Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde yapılan şahıslar adli makamlara sevk edilirken, doktor R.A., mali müşavir S.G. FETÖ üyeliğinden; onları kaçırmaya çalışan A.G. ise göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hemşire S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Haber: FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan 3 kişi göçmen kaçakçısı ile birlikte yakalandı - Haberler
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