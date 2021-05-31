FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
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FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan D.Ö. isimli zanlının, ilçede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. D.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Murat Yalçın/ İHA)

FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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